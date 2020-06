Kristen Stewart incarnera la princesse Diana au cinéma

On apprend désormais qu'elle incarnera "Lady Di dans le biopic de Pablo Larraí n ". Après avoir été à la baguette pour Jackie, le réalisateur chilien entame un nouveau biopic sur une autre femme marquante du vingtième siècle.

Révélée dans Twilight au cinéma aux côtés de Robert Pattinson , Kristen Stewart a enchaîné les rôles depuis. Elle était récemment à l’affiche du reboot de Charlie's Angels et a été récompensée du César de meilleure actrice dans un second rôle pour Sils Maria en 2015.

Kristen Stewart en Lady Di, le bon choix ?

Charles And Diana - © Princess Diana Archive - Getty Images

Le film s'intitulera Spencer (NDLR : comme le nom de famille de l'ex-épouse du prince Charles). "Il ne se concentrera pas du tout sur la mort de Lady Di mais sur les trois jours qui l'ont amenée à décider de s'écarter complètement de la famille royale" annonce Cindya Izzarelli.

"Cela se concentrera sur les relations complexes avec le prince Charles (NDLR : juste avant son divorce avec lui) et avec l'amour qu'elle portait à ses enfants. Ils essaieront d'amener une espèce de vision interne à tous les conflits et sur le choix à casser tous les codes et à sortir de la famille royale, chose que vient de vivre son fils Harry" explique la chroniqueuse.

Il reste à savoir si Kristen Stewart pourra incarner un personnage aussi marquant et complexe à l'écran que Lady Diana. "Kristen peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, ce qui est ce dont nous avons besoin" a assuré le réalisateur au média américain Deadline.