Kendji Girac, papa pour la première fois : "Bienvenue à ma princesse"

Carnet rose pour Kendji Girac qui va pouponner pour la toute première fois, à la plus grande surprise de ses fans. Le chanteur a fait part de la naissance de sa petite fille sur Instagram en dévoilant le prénom du bébé au-dessous d’un adorable cliché.

Dans l’Actu People de La Récré de Midi, Cindya Izzarelli est revenue sur l’annonce qui en a surpris plus d’un : Kendji Girac, papa pour la première fois. Un bébé de plus dans le baby-boom prévu chez les stars en 2021, mais aussi et surtout un secret que le chanteur de 24 ans est parvenu à tenir jusqu’à ce 26 janvier, date de l’heureux événement.

"Bienvenue à ma princesse"

C’est sur compte Instagram que l’interprète de Habibi, single issu de son dernier album "Mi Vida", a partagé la grande nouvelle. "Quand l’amour prend vie… Bienvenue à ma princesse", écrit-il en légende d’un tendre cliché dévoilant de petits petons encore enroulés sous une couverture. Une princesse qui répond d’ailleurs au doux nom, d’Eva Alba, une petite fille que son papa "aime déjà plus que tout".

"Il a créé la surprise complète parce qu’on ne savait même pas qu’il était en couple", remarque Cindya. Après Shy’m qui laisse toujours planer le mystère autour du prénom de son bébé et de l’identité du père, le chanteur révélé par The Voice se garde lui aussi de révéler le nom de la jeune maman : "son identité reste par contre complètement mystérieuse. De plus en plus de stars cachent leur compagne ou compagnon. C’est peut-être un réflex assez sain de protéger sa vie privée de cette manière", pointe la chroniqueuse.