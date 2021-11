Kate Middleton, Kamala Harris, Letizia… couvertes de bleus pour dénoncer les violences conjugales

Ces affiches ont été placardées à Milan et en Espagne. On observe les visages tuméfiés de cinq femmes qui occupent des postes aux plus grandes responsabilités dans le monde : Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, Christine Lagarde, actuelle présidente de la BCE et ancienne présidente du FMI, ainsi que la reine d’Espagne, Letizia.

"Elle l’avait dénoncé. Mais personne ne l’a crue. Mais on l’a laissée toute seule. Mais on ne l’a pas protégée. Mais lui n’a pas été arrêté" est-il écrit en légende de chaque photographie.

"Pourquoi une femme devrait-elle signaler la violence si après le signalement elle n’est pas protégée par les institutions et finit quand même par être tuée ?" s’insurge Alexsandro Palombo sur son compte Instagram. "Comment une femme victime d’abus et de violence peut-elle encore avoir confiance dans les institutions ? Je ne vois que la Politique invitant les femmes à dénoncer mais sans prendre la responsabilité d’apporter protection et soutien aux victimes. Un État qui ne protège pas mais laisse les femmes seules entre les mains de leur bourreau devient un complice silencieux".

Selon les tabloïds The Mirror et The Sun, malgré l’intérêt symbolique de cette action, du côté de Buckingham Palace, on aurait peu apprécié que le visage de la duchesse de Cambridge soit utilisé dans cette campagne.