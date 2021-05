Jennifer Lopez et Ben Affleck à nouveau ensemble : ce signe qui ne trompe pas sur leur relation

Jennifer Lopez et Ben Affleck à nouveau en couple - La Récré de Midi - 27/05/2021 L'actrice et chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ans ne se quittent plus depuis quelques semaines. Plusieurs tendres échanges ont encore été remarqués entre les deux tourtereaux comme l'explique Cindya Izzarelli dans son Actu people.