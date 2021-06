Jennifer Garner refuse que Jennifer Lopez rencontre précipitamment les enfants de Ben Affleck

Jennifer Lopez aurait ramené son nouveau compagnon à l’anniversaire de sa sœur Lynda pour le présenter à sa famille et à ses enfants Max et Emme, jumeaux de 13 ans, fruits de son union avec le chanteur Marc Anthony.

Si ce dernier a accepté cette rencontre familiale, Jennifer Garner, connue pour son rôle dans la série Alias, s’opposerait de son côté à la rencontre entre la chanteuse latino et les enfants de son ex-mari Ben Affleck.

Selon In Touch Weekly, elle estime que cette rencontre arriverait trop tôt dans la relation de Bennifer et ne veut pas perturber ses enfants. "Jen donnera le feu vert quand elle se sentira confiante sur le fait que Ben et J-Lo tiennent la distance et que les enfants se sentiront suffisamment installés et à l’aise pour être avec elle", une règle que Jennifer Garner applique elle-même avec ses nouvelles relations, aurait révélé une source proche à ce magazine people américain. Violet, Seraphina et Samuel, âgés respectivement de 15, 12 et 9 ans, devraient donc encore patienter pour faire la connaissance de leur nouvelle belle-mère.