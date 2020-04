Jean-Claude Van Damme s'amuse en confinement et devient super-héros pour chiens

Cindya Izzarelli détaille sa nouvelle activité : "Il est dans sa maison de Los Angeles avec sa famille et cela fait plusieurs fois qu'il publie sur son compte des petits courts-métrages écrits et filmés par son fils Nicolas. Comme souvent chez lui c'est du 15ème degré".

Déjà très actif sur les réseaux sociaux, Jean-Claude Van Damme l'est désormais aussi sur YouTube pendant le confinement avec divers courts-métrages qu'il publie régulièrement sur sa chaîne depuis quelques jours.

Jean-Claude Van Damme aussi est actif sur les réseaux sociaux et le web. Cindya Izzarelli, dans son actu people de La Récré de Midi nous informe que l'acteur belge sort plusieurs vidéos sur YouTube pendant le confinement, et cela vaut de l'or.

Super-héros pour chiens

On sait l'acteur belge le plus connu aux États-Unis très investi dans la cause animale. Il révèle ainsi une vidéo où il se met en scène, pour sauver les chiens.

Il y raconte que mêmes ses ancêtres ont toujours aidé les chiens et donc "il se transforme en super-héros pour chien". "Il est en training avec une espèce de cape bricolée avec un drap où il est écrit super JCVD et on le voit aller piquer les chiens des gens qui promènent leur chien à Los Angeles pour les ramener chez lui parce qu'il estime qu'ils sont maltraités" précise la chroniqueuse.

Jean-Claude Van Damme a publié également d'autres vidéos tout aussi drôles. Cindya Izzarelli pointe l'une sortie il y a quelques jours "où on le voit faire des checks du pied : donc en fait défoncer tout le monde avec ses coups de karaté pour rappeler qu'il ne faut pas se serrer la main et qu'il faut respecter les distances sociales". Du pur JCVD donc !

Jean-Claude invite même ses fans dans un autre teasing à s'entraîner avec lui aux arts martiaux.