Jean-Claude Van Damme raconte son incroyable premier chagrin d’amour : "J’ai chialé comme un gosse"

Mais la vision de ces derniers change lorsqu’il fait des merveilles 'au jeu du canif' : un jeu qui consistait à lancer le canif sur la porte des toilettes en plantant la lame sur le cigle du petit bonhomme. "Il y a cinq, six gars qui ont lancé. Le canif était déjà presque cassé. Là on me dit : 'Vas-y Jean-Claude !'. Ils se foutent de ma gueule… Moi je le prends, je le lance. Et coïncidence parfaite : non seulement il se plante cassé, mais vraiment au milieu du petit bonhomme" a-t-il raconté.

"J’avais des papillons dans le ventre, c’est comme si elle m’avait fait l’amour. Je suis sorti avec cette fille pendant trois ans et demi, quatre ans" jusqu’au jour où de retour de vacances d’hiver avec son père, elle le quitte. "Cette fille a été entraînée par quelqu’un de très spécial. Elle a commencé à boire et tout. Quand je suis revenu de vacances, comme j’étais très sensible, j’ai vu dans ses yeux… Une femme change quand elle fait l’amour, tu vois. C’était la première fois. Et ça m’a énormément blessé , dû à la sensibilité que j’ai . Tu as des gens qui sont moins sensibles que d’autres. Et ça, ça m’a foutu en l’air. J’ai chialé comme un gosse " dévoile la star belge du grand écran.

Ce geste aurait impressionné la gent féminine présente dans le préau. Ses 'copains de jeu' ont alors envoyé Jean-Claude Van Damme vers la plus belle fille du groupe, déjà âgée de 12 ans. "Ils se foutent de ma gueule. Ils m’ont poussé vers la fille en me disant : 'Vas-y ! Elle te veut, elle te regarde !' Je suis sur ma lancée, je sens qu’ils rigolent derrière moi" se souvient l’acteur, qui malgré la pression, parvient à lui proposer de la voir après les cours. Elle accepte pour son plus grand bonheur.

Cet épisode marquant de son enfance aurait été le déclic sportif du petit Jean-Claude Van Damme affirme le principal intéressé. "Je me suis mis à fond dans le karaté, dans le kung-fu, dans le muay-thaï, à fond dans le sport, donc Mr Belgium, la salle de sport, le succès, tout ça" révèle-t-il à Mouloud Achour. "Et je crois que c’est grâce à elle. Je me suis bâti, j’ai créé un bouclier de protection. Et puis j’étais avec des gonzesses du matin au soir, mais il n’y avait jamais cet amour que j’ai connu" regrette l’acteur. "Quand un homme ou une fille est sensible, le premier amour est le plus important et après cela je n’ai jamais senti cet amour parfait. Cela m’a sauvé dans un sens".

Cet étonnant mais émouvant témoignage en inspirera plus d’un et prouve une nouvelle fois que derrière la carapace de 'gros dur', JCVD, marié depuis plus de 35 ans avec la culturiste Gladys Portugues, est définitivement un homme profondément sensible.