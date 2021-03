Jane Fonda métamorphosée : découvrez sa nouvelle coupe de cheveux qui affole les fans

Il y a des stars qui photoshopent leur visage sans autorisation sur le corps de personnes plus jeunes comme Madonna , 62 ans, et il y en a d’autres qui modernisent leur look même à 83 ans comme Jane Fonda .

Cette couverture n’est pas passée inaperçue auprès des différents médias. En effet, elle affiche une autre coupe de cheveux que son brushing volumineux carré "qu’on lui connaît depuis toujours" indique Cindya Izzarelli . On la découvre en effet portant une robe à sequins Ralph Lauren avec une sorte de coupe mulet, très droite et lisse créée par le coiffeur Adir Abergel , qui lui confère "un véritable rajeunissement" estime par exemple Paris Match. Même avis de notre chroniqueuse qui juge l’actrice de 83 ans "sublime" dans cette transformation capillaire déjà amorcée lors de son apparition à la 92ème cérémonie des Oscars en 2020.

Jane Fonda semble elle-même convaincue de ce changement de look : elle a partagé sur ses réseaux sociaux un second cliché réalisé pour l’interview qu’elle a consacrée au magazine de mode avec cette même coupe de cheveux. Elle apparaît cette fois avec une veste cintrée Mugler.

Les fans semblent en tout cas comblés comme on le découvre dans certains commentaires : "83 ans est la nouvelle vingtaine", "tellement inspirant" ou encore "La beauté se présente sous tant de formes, de couleurs, de genres et d’âge. Mlle Jane Fonda est un exemple de beau combat, n’acceptant pas les normes dictées par la beauté".

L’actrice confirme que la coupe mulet est à nouveau dans 'l’Hair du temps' après les récentes coiffures identiques de Miley Cyrus ou Rihanna observe Paris Match.

Dans cet entretien accorde à Harper’s Bazaar, Jane se confie sur sa vie sentimentale. "Voilà mon fantasme […] c’est de rencontrer un professeur ou un chercheur, ou quelqu’un de ce domaine qui soit réellement capable d’aimer, de chérir une femme, de façon à ce que je puisse me tester et voir si je peux me dévoiler/jouir. Je pense que maintenant je pourrais, mais le problème c’est que, comme un homme, j’aimerais un homme plus jeune".