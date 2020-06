James Bond pourrait bien... être papa dans "No Time To Die"

Cindya Izzarelli est revenue dans son Actu people de La Récré de Midi sur la rumeur qui court en ce moment dans le cinéma : James Bond pourrait être papa dans le prochain film sur l'agent 007 qui sort en novembre 2020, No Time To Die.

No Time To Die est le titre du 25ème James Bond, l'agent secret mythique créé par Ian Fleming. Le film prévu à l'origine fin mars sur grand écran, sortira au mois de novembre prochain à cause de sa sortie reportée suite au confinement.

S'il faudra encore patienter avant de revoir ce qui devrait être le dernier James Bond avec Daniel Craig, "il y a pas mal d'informations qui fuitent" assure Cindya Izzarelli. La plus récente et sûrement la plus intrigante est celle sortie par le Daily Mail informant qu'un "script de ce fameux 25ème épisode de James Bond a fuité et a été vendu sur le site eBay".