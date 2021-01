Ivre, un Britannique change de nom et s’appelle désormais officiellement Céline Dion

Sans doute un peu trop fan de la star québécoise, Thomas Dodd, un Britannique de 30 ans, a récemment découvert dans sa boîte aux lettres avec stupéfaction les papiers officiels lui annonçant son changement de nom en… Céline Dion. Une histoire pour le moins abracadabrantesque. C'était l'une des actus people de Marion Jaumotte dans La Récré de Midi.

Du côté du comté de Staffordshire en Angleterre se trouve désormais un bien nommé Céline Dion, sous les traits de Thomas Dodd, un Anglais de 30 ans. L’anecdote est assez amusante puisque c’est la surprise totale lorsque le jeune homme découvre que son nom officiel est désormais le même que son idole.

L’histoire commence la veille de Noël lorsque, confiné, Thomas Dodd décide de passer son réveillon à regarder un concert de l’artiste qu’il vénère à la télévision, en buvant seul un magnum de champagne offert par un ami. Il n’en fallut pas moins pour que ce dernier, ivre, se rende sur une application permettant de modifier légalement son nom à l’état civil contre 89 livres, soit une centaine d’euros : "Honnêtement, la main sur le cœur, je ne me souviens pas l’avoir fait. Je me souviens juste d’avoir regardé le concert et je me souviens avoir été plutôt éméché…", explique-t-il en interview sous le regard amusé des présentateurs de "This Morning". "Céline Dion est la personne vers laquelle je me tourne quand j’ai besoin de me remonter le moral", ajoute-t-il, visiblement en grand besoin de réconfort.

Quelques jours plus tard, l’Anglais découvre avec stupeur dans sa boîte aux lettres les papiers d’officialisation de son changement de nom : "Je ne pouvais pas y croire, c’est quand j’ai vérifié mon compte en banque que tout a été confirmé", raconte-t-il abasourdi.

Une fois dans cette panade, j’ai signé les documents sur-le-champ puisque, bordel, je l’adore !

Thomas Dodd a ensuite décidé d’apposer une nouvelle signature sur le document légal le présentant désormais comme Monsieur Céline Dion, avant d’en partager la photo sur Twitter. "Ma mère n’était pas très contente au début, mais maintenant elle voit le côté drôle. Mes amis, eux, ont dit qu’ils n’étaient pas surpris. Pour l’heure, je le garde ! Cela dépendra à quel point cela rend ma vie difficile !", finit par déclarer le nouvel homonyme de la star. Une drôle d’histoire qui prête à sourire mais qui affole tout de même le jeune homme qui espère ne pas se faire arrêter par la police tant son histoire, comme il l’a déclaré, pourrait s’apparenter à une blague !