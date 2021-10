IAM, opposé au pass sanitaire, offre des tests antigéniques pour ses concerts en France

Contre le pass sanitaire mais "pas antivax", le célèbre groupe de rap français tient à assurer un traitement équitable à ses fans pour l’accès à ses concerts. Cindya Izzarelli s’est penchée sur ce choix idéologique dans son Actu people.

Après plus d’un an et demi d’arrêt à cause de la crise sanitaire, IAM reprend le chemin des tournées avec son Warrior Tour. Akhenaton, qui a récemment sorti un livre et une chanson intitulés La faim de leur monde, et sa bande ont annoncé la nouvelle le 4 octobre dernier à leurs fans sur Instagram.

Ils ont décidé de maintenir cette tournée malgré l’annonce du gouvernement français de rendre les tests antigéniques payants dès le 15 octobre prochain dans l’Hexagone. Opposé au pass sanitaire, le groupe compte prendre en charge ce montant pour éviter que ses fans non-vaccinés ne doivent dorénavant payer ce test de leur poche.