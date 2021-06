Hélène Ségara ouvre la porte à un duo avec Angèle : "Le jour où nos agendas respectifs nous le permettront"

Hélène Ségara revient d’un long parcours du combattant. À l’occasion de la sortie de son album Karma, elle s’est confiée ce 12 juin sur son opération des cordes vocales et un futur duo avec Angèle. Marion Jaumotte vous en dit plus sur ce sujet dans son Actu people.

Dans 50 Minutes Inside sur TF1, elle a révélé au micro de Nikos Aliagas ce douloureux souvenir. Après le diagnostic fatal pour sa voix, Hélène Ségara confie avoir mis sa carrière entre les mains de l’ORL et phoniatre Jean Abitbol, 'l’oto-rhino des stars' selon le magazine Gala, début des années 2000.

"On m’avait dit que les dégâts étaient assez irréparables et pourtant il a innové une méthode sur moi au laser" raconte-t-elle, alors qu’elle perdait espoir de remonter un jour sur scène. "À un moment, à New York, le docteur de Céline Dion disait que je ne pourrai plus rechanter et lui y a cru".

Et heureusement, à écouter Karma, la voix d’Hélène Ségara n’a rien perdu de sa superbe !