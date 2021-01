Harry Potter : découvrez les meilleurs sosies des acteurs

Rien ne dit non plus évidemment que les acteurs des films, dont le dernier (à savoir la deuxième partie de Harry Potter et les Reliques de la Mort) date déjà d’il y a dix ans, soient également présents. Si d’autres personnes seraient amenées à jouer les rôles de Harry et de ses camarades, pourquoi ne pas compter sur leurs sosies ? Plusieurs affolent même la toile : petit tour d’horizon.

Si Warner et HBO ont assuré qu’ il n’y avait pas de série en cours de développement , ils n’ont pas infirmé ces rumeurs . On en sait donc encore très peu sur le projet, tant sur une date de sortie que sur le choix entre une adaptation des livres, des films, du spin-off des Animaux fantastiques ou la narration d’une histoire ou d’une suite inédite.

C’est une rumeur qui ravit sûrement les fans du plus célèbre des sorciers depuis quelques jours : selon les informations du Hollywood Reporter, les sociétés de productions Warner et HBO discuteraient de la réalisation d’une éventuelle série sur les aventures d’Harry Potter pour la plateforme HBO Max.

Elle est incontestablement l’actrice de la bande des jeunes sorciers qui a le mieux réussi dans le 7ème art après le succès mondial Harry Potter. Ambassadrice pour l’ONU, grande défenseuse de la cause féministe, styliste, égérie de Burberry et de Lancôme, en couverture des plus grands magazines, élue femme de l’année par le célèbre magazine GQ en 2013, engagée contre le Brexit et en faveur de l’environnement, et membre du conseil d’administration du groupe de marques de luxe Kering depuis 2020 : c’est bien simple, Emma Watson, 30 ans désormais, est sur tous les fronts. Et on n’oublie évidemment pas le cinéma dans lequel elle performe dans plusieurs films comme Le Monde de Charlie, The Bling Ring de Sofia Coppola, l’adaptation filmée de La Belle et la Bête ou encore Les Filles du docteur March.

Une telle aura attire aussi la recherche de sosies pour l’actrice britannique. Ella Norton, étudiante anglaise de 17 ans, a récemment affolé la toile avec un compte Instagram qui a atteint des dizaines de milliers de followers tant la ressemblance, qu’elle assume entièrement, avec l’interprète d’Hermione Granger est frappante.

Emma Watson peut aussi compter sur un autre sosie, qui se rapproche plus de son âge : Kari Lewis, une Américaine de 31 ans. "J’ai été approchée par un couple de jeunes filles dans un bureau de poste et ils m’ont appelé Hermione. Je n’ai pas reconnu le nom, alors je suis rentré chez moi et j’ai cherché. C’était à peu près au moment de la sortie du premier film de Harry Potter" confiait-elle au magazine Marie Claire.