Gros casting en vue pour la quatrième saison de "Dix pour cent"

Un casting cinq étoiles

Cette quatrième saison promet un casting de luxe et pour cause. Cindya Izzarelli annonce en effet : "À la fin de la troisième saison, on imagine que l'équipe d'agents parisiens va faire le grand saut et essayer de s'implanter aux États-Unis et cela promet d'ouvrir le casting à plein de stars américaines".

Parmi les noms dévoilés par le réalisateur, ceux de Sigourney Weaver, Tony Parker, mais aussi Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, Muriel Robin, Sandrine Kiberlain, José Garcia, Nathalie Baye et Jean Reno dans les 6 épisodes qui animeront la saison 4, rien que ça !

Mimie Mathy sera aussi présente au casting, également dans son propre rôle.

Grégory Montel, l'un des acteurs principaux, interrogé il y a quelques mois dans Le 8/9, avait également révélé qu'une partie de la série avait été tournée lors de la dernière cérémonie des César et que cette quatrième saison serait la dernière.