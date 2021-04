Gilles Lellouche a dû surmonter une grande difficulté pour incarner Obélix : "J'ai envie de chialer"

Le prochain acteur qui jouera Obélix n’a donc "pas décidé de passer par des effets spéciaux" pour afficher cette silhouette caractéristique, souligne Cindya Izzarelli, rappelant au passage que Gérard Depardieu, qui tenait le rôle de l’ogre gaulois dans les précédents volets, avait lui déjà la carrure requise.

Pour atteindre ces nouvelles mensurations, Gilles Lellouche est aussi suivi par un nutritionniste qui lui préconise un régime spécifique pour gagner ces 20 kilos.

Il devait par ailleurs prendre de la masse musculaire et a dès lors pratiqué des grosses séances de fitness de deux heures quotidiennes "parce qu’il faut qu’il soit gros mais musclé" ajoute son frère Philippe. "Donc il me dit : 'Quand j’entends le coach sonner à la porte, j’ai envie de chialer'. Il me dit tous les jours : 'Je n’en peux plus'".