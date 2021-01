Fanny Jandrain se fait taquiner en direct sur son anglais… par sa propre direction

Lors de la première émission de 2021, après un an et demi à l’animation de La Récré de Midi et soucieuse de travailler sur cet accent, l’animatrice a annoncé prendre une bonne résolution : avoir une meilleure prononciation de l’anglais. Fanny connaît déjà des améliorations depuis… mais c’était sans compter sur la nouvelle blague de sa propre direction !

L’animatrice de La Récré de Midi et chroniqueuse d’On n’est pas des pigeons a eu droit à une drôle de surprise ce 12 janvier : un message de sa direction pendant son émission radio qu’elle a lu en plein direct et surprise, c’était uniquement pour se moquer gentiment de sa prononciation très 'francophone' de l’anglais.

Lors de la séquence habituelle de l’Actu people, Cindya Izzarelli annonçait notamment que les Belges Lous and the Yakuza et Noé Preszow étaient nommés au Victoires de la Musique. L’équipe de l’émission a entre autres discuté de la prononciation du nom du chanteur et musicien bruxellois passé récemment à Viva for Life, qui est d’ailleurs renseignée en phonétique (Prèchof) dans le communiqué de presse, a avancé la chroniqueuse. "Il faudrait le faire dans ces conduites (de nos émissions radio)" a alors suggéré Fanny Jandrain.

Une minute plus tard, l’animatrice reçoit un message de sa direction. Étonnée et peut-être un peu prise au dépourvu, elle le lit en direct en s’exclamant :

La direction ne croit pas en moi : "Même en phonétique, l’anglais cela n’irait toujours pas".

Hilare, Fanny s’est défendue en adoptant son plus bel accent britannique en justifiant ensuite : "En plus je fais des efforts".

►►► À lire aussi : Les enfants d’Alain Delon donnent de ses nouvelles depuis son AVC : "Il s’en est bien sorti"

Cindya Izzarelli constate avec amusement que l’équipe est donc surveillée de près. "Ce qui est chouette c’est que ma direction me soutient à mort" a enchéri Fanny Jandrain, riant encore de cette petite blague subtile et bon enfant.

L’humour et l’autodérision de Fanny continuent de faire les beaux jours de l’émission, comme lorsqu’elle a ri elle-même de sa splendide chute après une entrée fracassante en studio il y a un an… et personne ne semble avoir encore fait mieux depuis !