Fanny Jandrain et La Récré de Midi vous livrent votre cadeau !

Jusqu'au 26 juin tentez votre chance ! Pour vous remercier de votre fidélité et bien accueillir l’été, la bande de la Récré de Midi viendra vous remettre votre cadeau en personne ! Ou que vous soyez en Belgique ; Adrien Devyver , Martin Charlier et Etienne S. viendront vous remettre un cadeau en mains propres !

L’Office du Tourisme de Spa vous offre un week-end pour deux personnes au sein des établissements relaxants les plus célèbres de Belgique. Les Thermes de Spa représentent l'alliance du bien-être moderne avec le thermalisme traditionnel. Vous aurez l'occasion de vous détendre dans des bains, de profiter des soins de balnéothérapie et surtout de vous relaxer.

Fanny Jandrain et son équipe vous livre votre cadeau ! - © Tous droits réservés

Un week-end gastronomique offert par l’Office du Tourisme de Namur :

Un séjour VIP de 2 jours pour 2 personnes à Namur, d’une valeur de près de 600€, comprenant entre-autres : Accueil avec une bouteille de bulles de Wallonie. Une visite guidée privée de la ville et une visite VIP avec dégustation de la brasserie artisanale de Namur. Ensuite, régalez-vous avec un repas au restaurant gastronomique 1 étoile " La Plage d’Amée ". Reposez-vous dans une suite à l’hôtel " Ne5t ", le plus chic de Namur. Mais ce n'est pas tout puisque vous pourrez également visiter et manger à la Citadelle. Et pour finir, une après-midi détente à la Capitainerie (base de loisirs avec plusieurs possibilités d’activités telles que stand-up paddle, location de bateau, …)