Envie de vous prendre pour Carrie Bradshaw de Sex & the City ? Son appartement est disponible sur Airbnb

Les fans sont gâtés : le reboot de Sex and the City débarque en décembre prochain mais ce retour s’accompagne de quelques surprises. L’appartement de Carrie Bradshaw sera notamment à louer sur Airbnb. Marion Jaumotte revient sur cette info croustillante dans son Actu people.

Le reboot de Sex and the City, intitulé And Just Like That, est imminent. Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha reviennent sur les écrans pour les fêtes. Et qui dit fin d’année dit saison des surprises. Alors Sarah Jessica Parker, l’interprète de Carrie Bradshaw, fait plaisir à ses fans en devenant hôte sur Airbnb l’espace de quelques jours.