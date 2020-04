Eminem offre des repas au personnel soignant de Detroit avec un clin d'œil à l'un de ses tubes

Une référence à l'un de ses tubes

Il s'agit en réalité d'une référence aux paroles suivantes, extraites de son tube Lose Yourself : His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy/There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti : Ses mains sont moites, ses genoux faibles, ses bras sont lourds/Il y a déjà du vomi sur son sweat-shirt, les spaghettis de maman.

Ces paroles peu reluisantes mais parmi les plus cultes du rappeur. Elles dénotent le trac de son personnage B-Rabbit dans le film 8 Mile avant de monter sur scène dans des battles de rap. Eminem a d'ailleurs gagné l'Oscar de la meilleure chanson originale avec Lose Yourself pour ce film qui s'inspire de sa vie à Detroit, métaphore du moment où il passe de l'ombre à la lumière. La chanson monte d'ailleurs en puissance au niveau de l'instrumentation et finit en apothéose où le rappeur n'a désormais plus peur d'accomplir son rêve.