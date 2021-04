Dwayne Johnson, futur président des États-Unis ? Près d’un Américain sur deux y serait favorable

L'ancien catcheur et acteur américain Dwayne 'The Rock' Johnson pourrait bientôt lutter dans l'arène politique et aurait le soutien d'une grande part de la population rapporte Cindya Izzarelli dans son Actu people.

L’ancien catcheur et acteur américain Dwayne 'The Rock' Johnson pourrait bientôt lutter dans l’arène politique et aurait le soutien d’une grande part de la population rapporte Cindya Izzarelli dans son Actu people. Alors que Donald Trump tente déjà de reconquérir ses électeurs en proposant d’assister aux événements privés des citoyens américains, d’autres candidats compteraient aussi briguer le prochain mandat présidentiel des États-Unis, trois mois après l’arrivée de Joe Biden au pouvoir. Parmi ceux-ci, l’acteur Dwayne Johnson, ancien catcheur professionnel… et il aurait même la préférence des électeurs parmi les stars.

46% pour Dwayne Johnson président et Matthew McConaughey gouverneur

D’après un sondage effectué par la société Piplsay sur 30.138 Américains à propos de la participation de stars d’Hollywood aux élections : 46% des sondés seraient favorables à une candidature de Dwayne Johnson, qui joue entre autres dans Fast and Furious et Jumanji, pour le poste de président, et de Matthew McConaughey à celui de gouverneur du Texas. Parmi ces votants, 29% soutiendraient même le premier à la présidence, conjointement au second pour le poste de gouverneur. 17% ne militeraient que pour l’ancien catcheur et 12% pour l’acteur de 51 ans connu pour son rôle dans Dallas Buyers Club et Interstellar. À l’inverse, 21% des sondés désapprouveraient ces deux candidatures et 21% se montrent indécises. "Apparemment on l’estime digne de confiance, on aime bien son discours et sa personnalité" observe Cindya Izzarelli dans La Récré de Midi, pour expliquer cet engouement. ►►► À lire aussi : Ce chirurgien crée le buzz en dévoilant les opérations de chirurgie esthétique secrètes de ces stars "Je ne pense pas que nos Pères fondateurs n’aient jamais envisagé qu’un type d’1m90, chauve, tatoué, mi-noir, mi-samoan, buveur de tequila, conducteur de pick-up, portant un sac banane, rejoigne leur club. Mais si ça arrive un jour, ça serait un honneur pour moi de vous servir, vous, le peuple…" a réagi Dwayne Johnson suite à la diffusion de ce sondage, 228 millions d’abonnés sur Instagram.

Déjà des vues sur la présidentielle depuis longtemps

Ce sondage s’est principalement concentré sur ces deux acteurs car Dwayne Johnson a notamment déjà laissé entendre vouloir être candidat à la présidentielle à plusieurs reprises. En 2016, il assure dans une interview avec le magazine GQ, être séduit par l’idée mais avoir d’autres plans en tête. En 2017, lors d’un passage dans l’émission d’Ellen DeGeneres l’ancien catcheur avait déclaré qu’il "envisageait sérieusement" sa candidature. En 2018, il avait précisé dans un Late Show devoir avant tout "acquérir une certaine expérience et comprendre l’administration" pour prétendre à un mandat présidentiel. Enfin en février 2021, il lançait à USA Today : "J’envisagerais une élection présidentielle dans le futur si c’est ce que les gens veulent. Vraiment, je pense ce que je dis, et ma réponse ne se veut en aucun cas désinvolte. Ce sera aux gens de décider… Alors j’attends, et j’écoute". Visiblement, il a désormais sa réponse… Alors sera-t-il candidat aux présidentielles de 2024 ou 2028 ? D’autres questions sur les stars et les élections pour la Maison Blanche étaient aussi posées aux sondés : parmi les hommes candidats, les noms qui sont revenus le plus étaient ceux de Tom Hanks, Will Smith, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford et Robert Downey Jr. chez les hommes, et ceux d’Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Dolly Parton, Ellen DeGeneres, Meryl Streep et Helen Mirren chez les femmes.

