Doria D, la Belge de 21 ans qui explose sur TikTok, joue un nouveau titre en exclusivité

Attention, vous risquez d’être complètement dépendants de son timbre de voix à la fois éraillé et perçant et de son univers musical : l’auteure-compositrice-interprète de 21 ans Doria D était invitée de La Récré de Midi dans le cadre de la Belgian Music Week .

Doria D : son succès sur TikTok - La Récré de Midi - 08/03/2021 Doria D cartonne depuis début 2021 sur les réseaux sociaux avec son premier single, Dépendance. Elle se confie sur ses idoles et son parcours et a joué pour la toute première fois son titre Sur ma tombe en acoustique dans La Récré de Midi.

La chanteuse néo-louvaniste, qui pourtant était plutôt une adepte d’Instagram, commente cette explosion sur le célèbre réseau social chinois : " C’est un truc de fou. Même moi je n’avais pas envisagé cela . Ce n’était pas trop mon délire TikTok donc je n’avais vraiment aucune attente. On a posté une vidéo alors que de base je n’avais aucune vidéo (publiée sur ce réseau) et cela a buzzé un truc de fou".

Cette vidéo est rapidement devenue virale sur ce réseau social puisqu’elle atteint déjà plus de 1,7 million de vues . Elle cumule également plus de 200.000 streams de son single sur les plateformes de téléchargement et son clip a été visionné plus de 100.000 fois sur YouTube .

Doria D a toujours été imprégnée par la musique depuis son enfance, grâce en partie à sa grand-mère, qui lui a vraisemblablement donné le goût de chanter en français. Elle révèle : "Ma mamy aimait chanter. Dès que j’allais chez elle, cela chantait et elle me poussait à chanter. Comme elle voyait bien que j’aimais chanter elle m’a un peu emmenée dans toutes ses aventures. On a été faire des tournées : c’étaient même des comédies musicales, on montait une pièce de théâtre, et j’avais mon petit rôle quand j’avais 7 ans, j’étais la petite starlette".

La jeune belge, qui a pratiqué le hip-hop pendant trois ans, est surtout très influencée par les artistes de sa génération comme les rappeurs Nekfeu ou Lomepal mais aussi la superstar Billie Eilish dont elle était l’une des premières fans. "Dès le début, avant qu’elle buzze vraiment, j’étais déjà tombée sur quelques-uns de ses sons sur Soundcloud. Je me reconnais énormément en elle parce que je pense que c’est aussi une fille hypersensible, qui a l’air de vivre des moments assez forts et de tout transmettre en chanson. Je me suis hyper vite identifiée à elle et puis elle compose (comme moi) et cela sonne trop bien, j’adore" déclare-t-elle.

Et dans sa chambre d’adolescente, il n’y avait pas que Billie Eilish qui figurait en poster sur ses murs. Il y avait aussi les artistes Disney Channel comme Miley Cyrus ou Justin Bieber, "mais en grandeur nature, il était vraiment pas mal, que je checkais tous les matins avant d’aller à l’école" dévoile-t-elle. "J’avais treize ans et j’étais 'on fire' (dingue de lui)".