Didier Bourdon se remet à la chanson et présente un premier single décalé

"Pourquoi tu te mets à la chanson, ducon ? Pourquoi tu fais plus le bouffon ?", "Tu vas pas faire comme ces couillons / Comme tous ces comédiens bidons / Je t’en prie te mets pas à la chanson" ou encore "Mon pote t’es con faut être honnête / Pour s’lancer dans la chansonnette / Alors qu’y a plein d’gens malhonnêtes qui copient tout sur internet", chante notamment le comédien dans un registre presque parlé et descriptif proche de l’univers de Bénabar .

C’est cette fois sans Pascal Légitimus et Bernard Campan que Didier Bourdon repousse la chansonnette dans un album solo de neuf titres . Cette annonce totalement inattendue et qui pourrait poser question, le comédien et chanteur la tourne lui-même en dérision avec la parution du clip du premier single qui accompagne ce disque : Pourquoi tu te mets à la chanson ?

Isabelle a les yeux bleus, Vice et versa, Auteuil Neuilly Passy, C’est toi que je t’aime,… On se remémore évidemment les grands tubes des Inconnus ou encore le fameux trio qui s’essaie à la musique dans Les Trois frères.

Si cette reconversion surprend au premier abord, "c’est lui qui composait la plupart des textes et les musiques des parodies qui ont fait le succès des Inconnus" souligne Cindya Izzarelli.

Didier Bourdon avait amorcé cette reconversion il y a déjà quelques semaines, notamment lors d’un duo étonnant avec Michael Jones. En 2021, il est également apparu dans le clip de Près des étoiles de Soprano.

Parmi les chansons qui figurent sur cet album Le Bourdon, on retrouvera aussi un duo avec Michèle Laroque et une nouvelle version de Vice et versa avec ses deux compères des Inconnus. "Ça nous a fait très très plaisir tous les trois. C’est un peu comme la bicyclette, on ne finissait pas les phrases, on se comprend tellement bien. Mais là c’était vraiment une session de boulot, fallait pas rigoler" a-t-il relaté à BFMTV.