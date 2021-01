Découvrez les trois raisons qui incitent les influenceurs et stars de la téléréalité à vivre à Dubaï

Caroline Receveur, Nabilla, Les Marseillais, vous remarquez peut-être que les influenceurs et autres stars de la téléréalité choisissent de s'expatrier dans la cité phare des Émirats Arabes Unis. Marion Jaumotte révèle les causes de cette migration principalement économique dans La Récré de Midi.

Populaires ou impopulaires, les stars feront encore parler d'elles en 2021. À commencer par celles qui verront naître un nouveau venu dans leur famille suite à un petit baby boom causé par les rapprochements familiaux du confinement.

Une autre tendance se démarque également depuis 2020 et devrait se confirmer en 2021 : la migration des people vers Dubaï, la ville de tous les possibles. Vous n'y avez peut-être pas échappé, les contenus les plus suivis sur Instagram ont souvent été capturés dans cette ville des Émirats Arabes Unis. Jazz et Laurent Correia de La Villa des cœurs brisés, Jessica Thivenin et Thibault Garcia et Manon et Julien Tanti des Marseillais, Nabilla et Thomas Vergara, ou même Caroline Receveur et Hugo Philippe, ils sont de plus en plus nombreux à y résider.

Le site d'informations 20 Minutes a mené l'enquête et révèle pourquoi ces 'stars' et influenceurs, qui comptent chacun plusieurs millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux, ont choisi cette ville en particulier.