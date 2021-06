David Jeanmotte crée les nouveaux uniformes d’une agence de gardiennage

Cette association peut paraître étonnante au départ mais remémore son travail dans un job précédent à celui qui est également chroniqueur 'bien-être' du 8/9. "Dans son jeune temps il a été sorteur de boîte de nuit à Mons. C’est lui qui disait si les gens pouvaient rentrer ou pas lors des soirées à thèmes, si le look correspondait au thème imposé" révèle Marion Jaumotte .

David Jeanmotte prend visiblement son rôle de fashion police, qu’il interprète dans Le Grand Cactus, au premier degré ! Le relooker a été contacté par la Protection Unit, une société belge de sécurité et de gardiennage, pour dessiner les nouveaux uniformes de ses agents.

L’objectif principal est de moderniser l’image des 1600 agents employés par cette entreprise renseigne Sudpresse.

"Le défi à relever était d’habiller harmonieusement des femmes et des hommes de toutes morphologies qui travaillent dans des situations tellement différentes. Les coupes ont été redessinées et sont désormais plus ajustées au corps. Les silhouettes expriment une certaine autorité nécessaire aux métiers de sécurité exercés par la société Protection Unit" détaille David Jeanmotte au quotidien belge.

"Il y a trois uniformes différents, il a rajouté des petites couleurs rouges (NDLR : car le rouge et le noir sont les couleurs de l’entreprise) et a fait attention à ce que ce soit beau visuellement et aussi agréable à porter parce qu’ils les portent parfois pendant 15 heures d’affilée" résume Marion Jaumotte dans La Récré de Midi.