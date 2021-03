Confinement : l’équipe de "C’est pas sorcier" se réunit pour venir en aide aux jeunes en détresse

Jamy Gourmaud, Fred Courant, Sabine Quindou et même Valérie Guerlain, la célèbre petite voix off de l’émission scientifique de France Télévisions, prennent la parole pour faire ce qu’ils ont toujours fait de mieux : informer les jeunes, cette fois sur les aides dont ils peuvent bénéficier en ces temps troublés.

Dans cette vidéo publiée sur Twitter, Valérie se montre pour la toute première fois à visage découvert et tend la main aux jeunes : "Surtout à vous tous, ceux qui n’en peuvent plus […] Vous nous avez fait confiance pendant 20 ans, alors on vous demande de nous faire encore confiance. Vous devez vous exprimer, parler à quelqu’un et surtout ne pas rester dans votre isolement".

Les quatre animateurs évoquent aussi face caméra les difficultés que vivent les jeunes en 2020-2021 : chômage étudiant, précarité, perspectives d’emploi assombries, fermeture des classes,… "Il est tout à fait normal de ressentir du stress dans la situation actuelle" rassure par exemple Jamy qui suggère de ne pas hésiter à demander l’aide à qui que ce soit.