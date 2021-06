Concours : participez à notre blind test spécial et remportez un système de douche GROHE avec mitigeur thermostatique

Pour participer, écoutez La Récré de Midi chaque jour de la semaine entre midi et 13h sur VivaCité et suivez les instructions communiquées à l'antenne.

En collaboration avec l'Unicef, nous donnons de meilleures conditions d'hygiène aux enfants !

Make a Splash ! est un partenariat entre LIXIL et l'UNICEF. L'objectif de cette collaboration est de garantir un accès pour tous, et tout particulièrement pour les enfants vulnérables des pays à faibles revenus, à de meilleures installations sanitaires grâce à un matériel bon marché. Avec ce projet, nous voulons aider des millions d'enfants et leurs familles en Afrique de l'Est à lutter contre la crise mondiale de l'hygiène.

GROHE et FACQ participent !

Et justement pour pouvoir aider ces enfants, GROHE et Facq organisent une action en faveur de Make a Splash ! Avec cette action, 1 € sera reversé à Make a Splash ! pour chaque système de douche et/ou mitigeur GROHE vendu chez Facq du 1er mai au 30 août 2021 inclus.

GROHE et Facq veulent ainsi sensibiliser le grand public au fait que tout le monde n'a pas accès à des installations sanitaires et hygiéniques et offrir la possibilité à tout un chacun d'apporter sa contribution pour remédier au problème. Grâce à cette action et à votre aide, GROHE et Facq contribuent à assurer un environnement sain et sûr aux enfants.

Plus d’infos sur https://www.facq.be/fr/info2/news2