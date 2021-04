Concours : fêtez votre maman avec des fleurs !

Du lundi au vendredi de 12:00 à 13:00 sur Vivacité

Un peu plus de VivaCité encore sur le temps de midi pour luncher dans la bonne humeur. L’émission, animée par Fanny Jandrain et sa petite bande va désormais se jouer de midi à 13h. Seront de mise : Un peu d'actualité légère, plein de jeux, beaucoup d'interactions avec les auditeurs, un énorme esprit bon enfant, et du full sourire…