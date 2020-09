Comment Kody a désormais débarqué chez Laurent Ruquier

Marion Jaumotte résume l'apparition de Kody sur le plateau de l'émission française : "Il a fait un peu comme dans Le Grand Cactus, endossé le rôle d'un personnage, avec un beau costume tout poussiéreux avec des champignons collés sur son épaule et une valise sur son dos". Cet accoutrement était celui de son rôle de Xavier Dupont de Ligonnès , toujours en cavale après avoir tué sa femme et ses enfants, un pari osé de la part de Kody tant on sait que l'affaire a bouleversé la France.

Une apparition surprise

La chroniqueuse précise que cette apparition était une surprise pour le public car "ni Ruquier ni Kody ne l'avaient vraiment annoncé sur les réseaux", l'animateur ayant souhaité surprendre au plus son audience. Marion Jaumotte révèle d'après différents articles, comment Kody est parvenu à avoir une place dans l'émission : "Ils ont fait passer des castings à beaucoup de personnes, des Français et des Belges. Lui il a simplement envoyé une petite vidéo. Il avait écrit un sketch avec ses auteurs, il s'était filmé déguisé et avait envoyé cela et apparemment cela a plu. En deux-trois semaines, c'était réglé".

Il faut préciser également que Kody et Laurent Ruquier se connaissaient déjà. En 2014, notre Kody national était apparu à trois reprises dans l'ancienne émission d'humour de la chaîne publique française, On n'demande qu'à en rire, que Ruquier a longtemps animée.

Ce passage était le premier puisqu'il s'agissait du premier numéro d'On est en direct mais selon Marion, on devrait rapidement retrouver l'humoriste : "Il ne sait pas encore si ce serait tous les samedis mais en tout cas ce serait beaucoup de samedis (pour lui). C'est déjà une très bonne nouvelle".