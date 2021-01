Chuck Norris souhaite ses meilleurs vœux pour 2021... aux habitants de Bastia

On peut souhaiter traditionnellement ses meilleurs vœux pour l'année à venir jusqu'au 31 janvier. Cartes postales originales, e-mail, publication sur les réseaux sociaux, les différents canaux ne manquent pas. La ville de Bastia en Corse, a fait appel de son côté au célèbre acteur et karatéka Chuck Norris , bien connu pour son rôle dans la série Walker Texas Ranger et ses nombreux films où il prouve sa maîtrise des arts martiaux comme La fureur du dragon.

Le Ranger le plus connu du petit écran a adressé ses meilleurs vœux en vidéo aux habitants et aux commerçants de Bastia, dans une vidéo qui fait le buzz, rapporte entre autres Marion Jaumotte dans l'Actu people de La Récré de Midi.

Daniel Benedittini , président de l'association des commerçants bastiais, a pensé à utiliser l'image "virile et rassurante" selon Le Figaro, du célèbre acteur américain pour inviter "les habitants de Bastia à aller dans les commerces locaux" remarque Marion Jaumotte .

►►► À lire aussi : Ivre, un Britannique change de nom et s’appelle désormais officiellement Céline Dion

L'acteur s'est exprimé en anglais, avec une petite référence corse, dans une vidéo en ces termes : "Salut Bastia, c'est Chuck Norris. Je vous souhaite et comme vous le dites chez vous: Pace è salute. En 2021, merci de continuer à soutenir vos commerçants locaux. Sachez simplement que Chuck Norris est avec vous, et n'oubliez pas que 'Ranger' approuve cette démarche".

Et la somme pour s'attacher les services de Chuck Norris le temps d'une courte vidéo est loin d'être exorbitante puisqu'il aura fallu débourser 328€ indique le quotidien français.

C'est le site Cameo qui propose la création de messages de stars en vidéo pour la promotion d'activités ou de sites touristiques contre rémunération. Parmi celles-ci, la vedette de Walker Texas Ranger proposait ses services, mais aussi Tom Felton, l'acteur qui joue le rôle de Drago Malfoy dans Harry Potter, pour 491€, Katerina Graham de la série Vampire Diaries ou encore Caitlyn Jenner, le père trans de Kylie et Kendall Jenner, qui exige plus de 2000€, le plus haut prix du site selon Le Point.

"On a passé en revue la liste des personnalités en cherchant celle qui pouvait bien plaire à Bastia. Et Chuck Norris s'est imposé. C'était le choix le plus rigolo, tout le monde le connaît" a confié la président des commerçants bastiais à France 3.