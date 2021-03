Céline Dion de retour pour une série de concerts à Las Vegas ?

La nouvelle se propage depuis quelque temps et rend les fans hystériques : Céline Dion pourrait marquer un troisième retour en résidence sur scène à Las Vegas , après deux séries de concerts donnés en 2003 et 2019 dans la célèbre ville du Nevada.

Et pour sa tournée aux États-Unis, une rumeur enfle sur les concerts de la chanteuse canadienne : 2022 pourrait aussi marquer son retour en résidence à Las Vegas d’après les informations de Casino.org, une nouvelle qui ravit sûrement les fans tant son passage entre 2003 et 2019 y est devenu légendaire . "Elle a été la star la plus lucrative dans l’histoire de Las Vegas " signale à ce sujet Cindya Izzarelli, devant Elton John et son spectacle The Red Piano, selon les estimations du magazine Capital. Avec 1141 représentations au compteur pour près de 5 millions de spectateurs. Elle a ainsi généré environ 600 millions d’euros de recettes nets. Une vraie "poule aux œufs d’or" note la chroniqueuse, pour la ville de tous les possibles.

Il y a quelques semaines, l’interprète de Pour que tu m’aimes encore, annonçait à ses fans le report de son "Courage World Tour" en 2022. Les dates européennes prévues initialement entre le 19 mars et le 16 juin 2021 sont ainsi renvoyées entre le 25 mai et 24 septembre de l’année suivante.

Un retour dans cette ville n’étonne pas vraiment au vu de l’importance de ces concerts en résidence qu’elle attache à sa carrière. "Las Vegas est devenue ma maison et jouer au Colosseum au Caesars Palace a été une grande partie de ma vie au cours des deux dernières décennies. Ce fut une expérience incroyable et je suis très reconnaissante envers tous les fans qui sont venus nous voir au fil des années" avait-elle récemment déclaré rappelle ainsi La DH.

Elle se produirait non plus au théâtre Colosseum du Caesars Palace comme précédemment mais au Resorts World, casino le plus cher bâti dans la célèbre cité du Nevada.

Reste à savoir si elle pourra enchaîner les représentations comme à l’époque. Elle en avait réalisé 723 entre 2003 et 2007 et 70 fois par an entre 2011 et 2019 d’après France Inter, auxquelles il faut donc ajouter les autres concerts dans le monde entier. "Quand elle est sur scène, elle fait vœu de silence : elle ne parle pas la journée et s’exprime avec des gestes pour épargner ses cordes vocales" ajoute d’ailleurs Cindya Izzarelli. Une énième prouesse à venir donc pour Céline Dion qui semble toujours bien Alive !