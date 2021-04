Catherine Deneuve de retour avec... ses poules, dans une publicité improbable

Après avoir été l'égérie de Chanel ou d'Yves Saint Laurent, elle apparaît cette fois dans plusieurs spots publicitaires télévisuels pour une offre en l'apparence moins glamour, celle de leboncoin. Ces capsules sont signées Eric Lartigau , qui a réalisé notamment La famille Bélier ou L'Homme qui voulait vivre sa vie dans lequel a joué l'actrice. Le site de petites annonces d'achats et ventes en ligne et premier site de ventes entre entre particuliers dans l'Hexagone selon Madame Figaro, fondé en 2006 par un conglomérat norvégien, célèbre ses 15 ans en faisant appel à l'actrice française de 77 ans pour promouvoir davantage son offre.

Celle qui a joué dans Les parapluies de Cherbourg ou encore Belle de jour révèle dans ces publicités "second degré à mort" sa passion pour... les poules décoratives résume Marion Jaumotte.

Si la publicité et le jeu de Catherine Deneuve prêtent véritablement à sourire, cette passion est quant à elle bien authentique. "On a découvert qu’elle en possédait 500, qu’elle achetait et vendait via leboncoin. Alors on a imaginé une histoire autour de cette passion pour montrer que le site est une plateforme universelle et populaire, accessible à tout le monde, même à Catherine Deneuve, qui nous fait ce cadeau formidable de partager un goût personnel" raconte Anne Quemin, directrice de la communication de leboncoin, à Madame Figaro.