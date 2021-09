Bradley Cooper encense Omar Sy, seul français dans le Top 100 du "Time"

L’acteur français de 43 ans est en effet le seul représentant de l’Hexagone dans le Top 100 des personnes les plus influentes de l’année publié par le célèbre magazine Time. Il trône donc aux côtés d’Harry et Meghan, Billie Eilish , mais aussi dans sa catégorie 'Artistes' : Kate Winslet , Scarlett Johansson , ou encore le rappeur Lil Nas X .

L’acteur américain a écrit la description de son compère français, nommé dans le Top 100 des personnes les plus influentes selon le Time et avec qui il a joué dans À Vif ! Marion Jaumotte commente ce bel adoubement par la star hollywoodienne.

La complicité s’est donc naturellement installée entre les deux hommes sur À vif !, d’autant plus que l’interprète Jackson Maine dans A Star is Born avait admiré la performance du Français dans Intouchables en 2011 : "Nous nous sommes beaucoup amusés en préparant À Vif !, cuisinant tous les deux avec une équipe de professionnels et ayant même l’opportunité rare de pouvoir travailler avec certains des plus grands chefs de Londres".

L’acteur, producteur et réalisateur américain de 46 ans vante notamment le charme de son ami français : "Omar Sy a un rire irrésistible . C’est contagieux. C’est l’un de ses nombreux super-pouvoirs, qu’il possède à la fois en tant qu’acteur et en tant qu’humain", relatant aussi leur rencontre : "J’ai immédiatement senti son énergie. Il est présent, ouvert, heureux d’être là. C’est une véritable lumière".

Ces propos corroborent ceux d’Omar Sy proférés dans 50' Inside sur TF1 en février 2021. Le comédien français s’était souvenu du tournage avec Bradley Cooper : "On a passé notre temps à cuisiner, à manger, à raconter des blagues… C’était vraiment très, très cool".

Bradley Cooper a, comme beaucoup d’Américains, été séduit par le jeu d’Omar Sy dans Lupin. "Omar a tous les talents, il peut tout faire : produire, mettre en scène, etc. Et il le fera de tout son cœur ouvert et généreux" tout en ajoutant "S’il n’y a pas d’issue, c’est grâce à sa gentillesse qu’il s’en sortira et vous embarquera avec lui. Une gentillesse solide, pleine de confiance et facile. C’est tout ce dont on a besoin en ce moment".

Voilà qui devrait particulièrement plaire au principal concerné ! Avant un nouveau tournage sur un même film pour les deux acteurs ?