Belgian Music Week : ces cinq jeunes talents sont mis à l’honneur sur VivaCité

C’est bon, c’est frais, c’est belge. VivaCité monte le son pour cinq jeunes artistes de demain bien de chez nous. Ils passeront chacun un jour de la semaine pour une interview exclusive dans La Récré de Midi. Du 8 au 14 mars, c’est la Belgian Music Week sur tous les médias de la RTBF pour soutenir les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. VivaCité monte le son et donne donc un coup de projecteur à cinq nouveaux talents noirs-jaunes-rouges. Un jeune talent sera ainsi présent chaque jour de cette semaine dans La Récré de Midi et sera interviewé par Fanny Jandrain et ses chroniqueurs : Doria D le lundi 8, Krego le mardi 9, Antoine Delie le mercredi 10, Saskia le jeudi 11 et Ben’Do le vendredi 12 mars. Ils auront l’occasion d’interpréter l’un de leurs titres en live dans l’émission. Pour clore ce récital belge, d’Annie Cordy à Stromae, André Torrent vous parlera de l’histoire de huit chansons belges marquantes le 14 mars dans Nos chansons ont une histoire. Le même jour, Bruno Tummers vous diffusera les prestations les plus époustouflantes des artistes belges francophones dans VivaCité en concert.

La Doria D dépendance

6 images © Diego Crutzen

Doria D est une néo-louvaniste de 20 ans. Depuis la diffusion de son premier single Dépendance le 29 janvier dernier, chantant l’addiction de l’amour, elle enflamme les réseaux sociaux comme TikTok mais aussi les plateformes de téléchargement avec entre autres plus de 200.000 streams cumulés sur Spotify et plus de 100.000 vues sur YouTube. Un lancement prometteur pour cette auteure-compositrice-interprète influencée entre autres par les artistes de sa génération tels que Billie Eilish, Lomepal ou encore Nekfeu. Chantant et jouant de la guitare depuis sa tendre enfance, Doria D se produit en 2019 dans diverses scènes ouvertes de Louvain-la-Neuve et au Welcome Spring Festival en parallèle de ses études en communication. Deux ans plus tard, la voici déjà sur les radios nationales ! Son EP produit par Manu Freson, qui a travaillé avec Tanaë, arrive prochainement et risque aussi de nous laisser totalement dépendants de son timbre de voix et de sa musique !

Krego, l’artiste qui (en) chante la génération Y

6 images © Antoine Melis

Krego est un ancien talent de la saison 7 de The Voice Belgique, volé à Slimane par Vitaa lors des Duels mais dont l’aventure s’arrête au premier live. Il s’est fait remarquer fin 2019 avec une reprise en français soutenu du tube Djadja d’Aya Nakamura sur Twitter. La vidéo a été vue plus de 600.000 fois et likée par près de 30.000 personnes sur ce réseau social ! Il a sorti un premier single intitulé Millenials qui traite de sa génération, celle née à l’aube des années 2000. Krego y dépeint cette génération Y éparpillée entre la vie d’adulte et d’adolescent et en pleine désillusion face aux difficultés de la société actuelle. Des paroles mélancoliques sur fond de musique afro-pop entraînante qui rappellent un petit peu Stromae. Un premier EP est également prévu en 2021 pour Krego et devrait plaire à toutes les générations confondues.

Antoine Delie, le Belge qui a déjà conquis la France

6 images © Tous droits réservés

On ne présente déjà plus Antoine Delie. Ancien talent de The Voice Belgique, l’artiste montois explose lors de sa participation à la version française du célèbre télé-crochet en 2020. Dans l’équipe de Marc Lavoine, il atteint la finale après avoir époustouflé les coachs avec sa reprise de La pluie d’OrelSan et Stromae lors des Blind Auditions, ainsi que celle de SOS d’un terrien en détresse en demi-finale, révélant un timbre parfois cristallin dans des prestations acclamées par la France entière. Influencé par Charles Aznavour, Mika ou encore David Bowie, Antoine pratique le solfège et le piano depuis son enfance avant de révéler l’étendue de son talent au grand public. Antoine sort au printemps 2021 son premier album et a dévoilé un premier extrait, Dis-moi. Intitulé Peter Pan, ce disque témoigne de son envol, celui qu’il a pris à l’âge de 21 ans lorsqu’il revient transformé par un voyage en Bolivie. Il nous invite à se plonger dans son histoire et son univers fait de rêve et d’imaginaire haut en couleur avec des chansons écrites et composées entre autres par son coach de The Voice mais aussi Slimane ou Alice on the Roof.

Saskia, celle qui restera dans vos têtes

6 images © Pierre-Emmanuel Testard

Après son premier single La mer à l’été 2020, évoquant la crise migratoire et sa propre quête identitaire, la bruxelloise Saskia revient avec un nouveau titre, Dans ma tête, une balade douce et envoûtante. Née d’une mère algérienne mais adoptée en Belgique, elle bouleverse par ses textes engagés mais chantés tout en délicatesse dans une musique mêlant à la fois R&B, musique électronique et chanson française, inspirée par Sia, Stevie Wonder ou Lauryn Hill. Dotée d’une oreille musicale et d’une formation de piano en académie, Saskia est à la fois auteure-compositrice-interprète mais aussi productrice. Grâce entre autres aux fameuses leçons de production par ordinateur de Stromae données en ligne, qu’elle connaît d’ailleurs personnellement, elle a ainsi coréalisé ses propres titres. Saskia analyse donc autant la musique qu’elle en comprend ses rouages et peut ainsi proposer des titres à la fois doux et percutants. Lancée dans des études en journalisme, elle opte finalement pour la musique. Repérée par l’ancien directeur artistique d’Universal, la jeune artiste devrait aussi rester dans nos têtes un bon moment avec ses premières compositions.

Ben’Do, le timbre du rockeur pour un rappeur

6 images © Shed Mojahid

Un timbre de voix rocailleux mais un flow déroutant et chaleureux sur fond de musique urbaine, voilà Ben’Do. Ayant signé chez la prestigieuse maison Warner après s’être révélé en 2018 sur le titre Pareil qui avait conquis les réseaux sociaux, le rappeur jouit d’une ascension fulgurante, lui qui a pourtant hésité à se lancer dans la musique pendant plusieurs années. Ben’Do fait partie de cette génération de rappeurs qui touchent par la sensibilité et la poésie de leurs paroles. Ayant passé une partie de sa vie en Afrique, le blaze de ce rappeur blanc provient de Bendo Na Bendo qui se traduit par "tous ensemble" en lingala, témoin de son âme d’artiste rassembleur. Son single Dis-le moi qui a dépassé les 700.000 vues sur YouTube en un an a déjà fait les beaux jours de la programmation musicale de VivaCité. Le rappeur propose désormais une nouvelle chanson depuis l’automne 2020 avec Oublier. Découvrez l’univers de ces cinq jeunes talents du 8 au 14 mars avec Fanny Jandrain dans La Récré de Midi et plein d’autres artistes belges sur VivaCité.