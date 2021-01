Barack Obama dévoile un vieux cliché et partage un tendre message pour l’anniversaire de Michelle

Des mots tendres qui ont fait réagir plus de 3,5 millions d'abonnés, mais aussi la première intéressée, l’ancienne First Lady, qui a soufflé ses 57 bougies , et qui a répondu à son mari par des émojis cœur.

Tandis que l’actuel locataire de la Maison Blanche commence peu à peu à faire ses valises , Barack Obama ne s’est pas fait prier ce dimanche pour dévoiler un vieux cliché de son épouse à l’occasion de son anniversaire. "Joyeux anniversaire à mon amour, ma partenaire et ma meilleure amie. Chaque moment avec toi est une bénédiction. Je t’aime Miche.", aperçoit-on en légende de la photo non datée où l’on peut découvrir une Michelle Obama encore toute jeune .

En guise de remerciement aux innombrables bons vœux pour son anniversaire parmi lesquels on retrouve notamment ceux de Kamala Harris, des actrices Viola Davis et Regina King ou encore de l’animatrice Ellen DeGeneres, Michelle Obama, devenue une véritable icône outre-Atlantique, a fini par poster un peu plus tard dans la journée un cliché d’elle au naturel : "Merci à tous pour vos vœux d’anniversaire. L’année qui s’est écoulée a été difficile pour nous tous à bien des égards. J’espère juste que vous prenez tous bien soin de vous et je vous souhaite de trouver la joie dans les petits moments. Je vous aime tous."

Mariés depuis 1992, Michelle et Barack Obama, parents de Malia, 22 ans et Sasha, 19 ans, se sont toujours montrés sous leur plus beau jour en public. De quoi faire rêver de nombreux Américains, fervents admirateurs de l’ex-couple présidentiel. Pourtant, comme bien des mariages, tout n’a pas toujours été rose dans la vie du couple. C’est en tout cas ce qu’a témoigné Michelle Obama, en toute intimité, dans l’un de ses podcasts diffusé en septembre dernier :

Les gens ne sont pas parfaits. Le mariage, c’est quelque chose de difficile. C’est une épreuve pour tout le monde

"Vous devez savoir qu’il y aura des moments – de longues périodes – où vous ne pourrez pas vous supporter. Il y a des fois où j’avais envie de pousser Barack par la fenêtre […] Et je le dis parce que vous devez savoir que ces sentiments seront assez intenses. Mais ça ne veut pas dire que vous vous quittez", avait-elle avoué et conseillé avec bienveillance aux jeunes couples mariés.