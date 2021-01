Baby-boom prévu chez les stars en 2021

L’accroissement des naissances liées au confinement est aussi prévu chez les stars remarque Marion Jaumotte dans l’Actu people de La Récré de Midi. Les confinements vécus en 2020 par la population mondiale pour se protéger de la propagation de la covid-19 devraient avoir pour conséquence un baby boom en 2021. Si d’après Le Soir, les chiffres doivent encore être relativisés, les stars s’apprêtent malgré tout à de nombreuses naissances et pour cause, "les tournages et tournées mondiales ont été arrêtés donc les couples ce sont un peu retrouvés et plein de bébés vont venir en 2021" annonce Marion Jaumotte. Petit tour des berceaux qui prévoient l’accueil des nouveau-nés les plus people de la planète.

De Matt Pokora à Pippa Middleton

Parmi les couples qui ont révélé attendre un enfant dans les prochains mois, Marion Jaumotte liste plusieurs noms bien connus dont des chanteurs : Matt Pokora et sa compagne Christina Milian, mais aussi Shy’m qui sera maman pour la première fois à 34 ans. Elle aussi attend son tout premier enfant : il s’agit de la mannequin Emily Ratajkowski. Karlie Kloss, une autre top-modèle, très en vogue sur Instagram, est aussi enceinte, renseigne Marion Jaumotte.

Parmi les stars du grand écran, Hilary Duff attend son troisième enfant, Jean Dujardin et la patineuse Nathalie Péchalat auront leur second enfant ensemble et le couple star de la série à succès Game of Thrones, Kit Harrington et Rose Leslie, seront parents pour la première fois au printemps 2021.

Le footballeur Olivier Giroud sera de son côté papa pour la quatrième fois, son épouse Jennifer étant une nouvelle fois enceinte note la chroniqueuse de La Récré de Midi. Enfin, last but not least, des royal babies sont attendus comme le premier d’Eugénie d’York, la fille du prince Andrew, le deuxième de Pippa Middleton après Arthur né en 2018, et le troisième pour le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède.

L’actu people, ça se passe sur VivaCité

Pour plus d’actu people, rendez-vous tous les jours dans Le 8/9 sur VivaCité et sur la Une ainsi que dans La Récré de Midi de 12h à 13h sur VivaCité et en replay sur Auvio.