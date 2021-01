Après 14 ans d’absence, Carla Bruni fait son grand retour dans la troupe des Enfoirés

Voilà plus de 14 ans que la chanteuse et ex-mannequin franco-italienne ne s’était plus produite aux côtés de la troupe des Enfoirés. Alors que l’enregistrement sans public de l’édition 2021 vient de se clôturer, on apprend que Carla Bruni était bel et bien de la partie.

C’est en tout cas ce que témoigne le compte Instagram de la chanteuse de 53 ans qui a furtivement retiré son masque pour laisser entrevoir un large sourire alors qu’elle se rendait en train du côté de la Halle Tony Garnier à Lyon où avait lieu l’enregistrement du spectacle des Enfoirés.

Afin de respecter les mesures sanitaires, le show intitulé Les Enfoirés : à côté de vous a été enregistré à huis clos, sans public donc, pour la toute première fois. On retrouve d’ailleurs Slimane derrière le titre "Maintenant", hymne officiel de la troupe, écrit et composé par l’ex-juré de The Voice Belgique.

Carla Bruni a bien entendu rejoint les Mimie Mathy, Kad Merad, Michèle Laroque, Zazie, Florent Pagny et consorts soumis à des tests réguliers et un protocole sanitaire strict. Deux petits nouveaux seront également de la partie : il s’agit du chanteur Vianney, qui a finalement rejoint la troupe après de nombreuses années d’hésitation et de l’humoriste Kev Adams. Tandis que Liane Foly et McSolaar, grands habitués du spectacle ne feront cette fois-ci pas partie de l’aventure.

Un retour déjà reporté

Carla Bruni Sarkozy quant à elle sera bien présente tout au long du spectacle et participera à plusieurs tableaux, notamment en compagnie de Nolwenn Leroy. L’ex-Première Dame, dont la dernière apparition avec les Enfoirés remonte déjà à 2007, avait annoncé sa participation en 2018. Elle qui tenait à rendre hommage à Johnny Hallyday et France Gall, tous deux disparus peu avant la tenue du spectacle. Malheureusement, la chanteuse avait été contrainte d’annuler sa venue, visiblement souffrante au moment de l’enregistrement.

Cette année, il n’en est rien. Carla Bruni sera bel et bien de la partie et sera à retrouver lors de la diffusion de l’événement très certainement en mars prochain, la date précise de diffusion n’ayant pas encore été révélée.