Antoine Delie éblouit avec cette reprise du tube "Blinding Lights" en français

Antoine Delie n’est déjà plus à présenter. Ancien talent de The Voice Belgique, l’artiste montois explose lors de sa participation à la version française du célèbre télé-crochet en 2020 .

Invité dans La Récré de Midi, Antoine Delie nous dévoile quelques informations sur son prochain album et reprend, pour l’occasion et en version française, le tube "Blinding Lights" de The Weeknd.

Marc Lavoine a une âme d’enfant et en même temps, il a les connaissances de quelqu’un qui a vécu mille vies. Il est passionné et très investi

Le Montois a visiblement marqué ses coachs, tant en Belgique qu’en France. Son album comprendra plusieurs duos. Alice On The Roof , Montoise elle aussi, partagera un titre avec le jeune talent, tandis que Chimène Badi , son mentor dans l’émission belge et Marc Lavoine prêteront chacun leur voix le temps d’une chanson.

Antoine finira par atteindre la finale du télé-crochet après avoir époustouflé les coachs et la France entière avec sa reprise de La Pluie d’ Orelsan et Stromae lors des Blind Auditions. Sa voix séduit peu à peu l’hexagone et ses prestations sont souvent applaudies. On retiendra entre autres sa performance sur SOS d’un terrien en détresse en demi-finale du concours.

Premier extrait de l’album, "Dis-moi" annonce la couleur du premier opus de l’artiste, qui se dit influencé à la fois par Charles Aznavour, Mika ou encore David Bowie.

Un disque dont les différents titres, à l’instar de "Dis-moi" témoignent de son envol, celui qu’il a pris à l’âge de 21 ans lorsqu’il revient transformé par un voyage en Bolivie. Antoine Delie nous invite donc à se plonger dans son histoire et son univers fait de rêve et d’imaginaire haut en couleur avec des chansons écrites et composées entre autres par son coach de The Voice mais aussi Slimane ou Alice on the Roof.

Mais avant ça, c’est en réinterprétant à sa manière et en français le tube "Blinding Lights" de The Weeknd qui a notamment rythmé la dernière édition de Viva for Life !