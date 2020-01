Angèle se lance au cinéma aux côtés de Marion Cotillard et d'Adam Driver

La chanteuse belge Angèle se lance dans le cinéma. Elle sera à l'affiche de "Annette", le prochain film de Leos Carax où figurent également Marion Cotillard et Adam Driver.

Dans l'actu people de ce jeudi dans La Récré de Midi avec Fanny Jandrain, Cindya Izzarelli épingle la prochaine apparition d'Angèle sur grand écran. "Après une première expérience de doublage pour Toy Story 4, d'après le magazine Les Inrocks, elle va donc faire ses premiers pas au grand écran et pas pour n'importe qui, pour le réalisateur Leos Carax" annonce la chroniqueuse. On doit notamment au réalisateur français Les Amants du Pont-Neuf ou encore Mauvais Sang.

Cindya livre les premières informations sur ce film : "ce sera une comédie musicale qui s'intitulera Annette qui a été écrite par les frères Mael du groupe Sparks. C'est un projet qui existe depuis un moment mais qui était en brouillon depuis plusieurs années et une société de production l'a racheté et la machine est en route. Le film devrait déjà sortir courant 2020".

"On ne sait pas encore quel rôle aura Angèle et exactement de quoi le film parle" tempère-t-elle toutefois. De fait, peu de chance qu'elle tienne le premier rôle vu le casting : on retrouve Marion Cotillard qu'on ne présente plus chez nous et Adam Driver, considéré comme l'un des meilleurs acteurs américains de ces dernières années. Il a interprété notamment Kylo Ren dans la dernière trilogie Star Wars.

Cindya Izzarelli se montre toutefois enthousiaste : "elle aura sûrement un joli petit rôle et si c'est une comédie musicale on va sûrement l'entendre chanter donc je pense que c'est tout bénéfice pour notre Angèle".

