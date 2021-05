"Y'a quelque chose dans ma tête qui ne tourne pas rond" : un instit explique la dyslexie à ses élèves en chanson

La dyslexie est un trouble de l'apprentissage du langage écrit qui affecte l'écriture, l'orthographe mais aussi la lecture. Pour en parler de façon simple et ludique, Denis Hachez, enseignant en 6eme primaire à l'école paroissiale de La Louvière, a décidé d'en faire une chanson. Ce super prof est intervenu dans l'émission "La Grande Forme" pour nous raconter d'où lui est venue cette idée.

Tonton Denis, un nom de scène inspiré par ses neveux qui le surnomment tous de cette façon, s'est lancé dans la chanson l'année dernière. En effet, Denis Hachez, de son vrai nom, est instituteur en 6e primaire à l'école paroissiale de La Louvière et lors du premier confinement, il s'est lancé dans la composition de chansons et en a réalisé plusieurs pour ses élèves et les enfants de son école. L'occasion notamment d'écrire deux chansons au sujet du Coronavirus et du confinement pour expliquer la situation aux enfants, le tout de façon ludique et en s'amusant.

Récemment, Tonton Denis a décidé d'écrire au sujet de la dyslexie, ce trouble durable de l'apprentissage du langage qui affecte les jeunes enfants et est responsable d'un certain nombre d'échecs scolaires. Cet instituteur a donc décidé d'écrire une chanson en l'honneur des dyslexiques mais également pour expliquer aux autres enfants en quoi cela consiste et leur inculquer le respect et le vivre-ensemble : "Tous les jours, dans mon métier, je rencontre des enfants dyslexiques. On met en place certaines choses mais les parents ne savent pas toujours les outils qu'on utilise pour leur venir en aide. Via cette chanson, je souhaitais leur montrer la face cachée de l'école mais également faire comprendre aux enfants dyslexiques qu'ils s'en sortiront dans la vie.

Ces enfants ont envie d'apprendre et sont heureux qu'on s'occupe d'eux !

Il faut savoir qu'une fois pris en charge, ces enfants s'améliorent et puis, ils ont envie d'apprendre, ils sont souvent plus heureux, ils aiment qu'on s'occupe d'eux et nous le rendent autrement ! De notre côté, on n'a pas appris à gérer ce genre de situation en faisant nos études d'instit, donc on doit faire ce travail par nous-mêmes et c'est qu'on fait ; on met des choses en place petit à petit pour les aider" le tout dans la joie et la bonne humeur.