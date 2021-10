Vous vous sentez fatigué ? Voici quelques conseils pour garder la pêche durant l’automne

" La déprime automnale est bien plus qu’une question de baisse de luminosité" explique le Dr Caroline. Mais attention, il ne faut pas confondre déprime et dépression . Le blues hivernal concernerait jusqu’à 1/4 de la population et la véritable dépression saisonnière toucherait environ 2%. La différence entre les deux est l’intensité des symptômes : fatigue, tristesse, hypersomnie, idées noires, difficultés de concentration telle que cela vous empêche de fonctionner au quotidien. Impossible de travailler, ou de vous occuper des enfants. En réalité, tels que les mammifères, nous sommes gouvernés par des cycles :

Le cycle circadien.

Ce sont les cycles d’environ 24h, et ce sont les plus connus. Vous vous réveillez le matin, vous vous endormez le soir et parfois vous avez besoin d’une petite sieste entre les deux. Ce rythme est contrôlé par toute une série d’hormones dans notre corps dont le cortisol (l’hormone de stress et du réveil) et la mélatonine (l’hormone du sommeil). Le matin, la lumière vive inhibe la sécrétion de mélatonine, et le soir, l’obscurité favorise la production de mélatonine ce qui nous donne envie de dormir. La sérotonine, c’est le neurotransmetteur de la sérénité. Quand nous avons trop peu de sérotonine, nous déprimons.

En été lorsqu’il y a beaucoup de lumière dès le matin, la mélatonine est inhibée, nous faisons le plein de sérotonine et tout va bien. En hiver par contre, il y a moins de lumière le matin. Du coup, il y a plus de production de mélatonine dès le matin à partir de la sérotonine. Donc en journée, nous avons plus de mélatonine (le NT qui donne envie de dormir) et moins de sérotonine (le NT qui donne de la sérénité). Résultat des courses : un sentiment de fatigue et de déprime. Mais ce n’est pas tout. La lumière favorise la synthèse de vitamine D sous la peau, or la vitamine D soutient les fonctions immunitaires. En hiver, moins de vitamines D, nous sommes plus sensibles aux infections. Or se battre contre les virus, cela fatigue le corps, c’est aussi pour ça que nous tombons plus malades l’hiver.