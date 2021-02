Vous voulez vous mettre à la course à pied avec aisance et en toute sécurité ? Suivez le guide ! - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Vous avez peut-être pris cette bonne résolution : vous mettre à la course à pied ! Mais est-ce le bon moment en hiver ? Et par où commencer ? Cédric Booghs, kinésithérapeute du sport et thérapeute manuel au centre Be Sports Heath & Care à Bruxelles, nous en dit plus à ce sujet. Pour débuter la course à pied, il est important de faire le point sur trois volets bien distincts comme nous l'explique Cédric Booghs : Check-up médical : "La première chose à faire est de prendre un RDV chez votre médecin-traitant - surtout si on a des antécédents cardiovasculaires - afin de vérifier si votre corps est apte à réaliser des efforts physiques et ce, en toute sécurité."

"Deuxièmement, il faut penser à bien s'équiper : ce n'est pas une bonne idée que de reprendre de vieilles chaussures rangées au placard. Il est important de disposer d'un équipement récent et adapté."

"Troisième volet et pas des moindres : savoir comment s'entraîner pour bien démarrer la course à pied sans en faire trop ni trop peu afin d'être bien dans sa course."

Dossier : se mettre à la course à pied. Chronique techno : sauver quelqu'un d'un malaise cardiaque.

L'entraînement conseillé par Cédric Booghs Première étape En tant que débutant complet, notre coach vous propose de courir 15 minutes, à un rythme modéré - une minute de course et une minute de marche - tout en atteignant jusqu'à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. On le rappelle : lorsqu'on fait un effort, il est recommandé de ne pas dépasser la valeur de 220 battements par minute moins son âge. Exemple : vous débutez la course à 30 ans, vous commencez l'entraînement à 70% de votre fréquence cardiaque maximale c'est-à-dire à 220 - 30 = 190. Et 70% de 190 = 133 de fréquence cardiaque pour vos débuts. Vous pouvez aussi calculer votre fréquence cardiaque via un test de VO2Max (quantité d'oxygène consommée pendant l'effort), ou encore via une montre connectée qui permet d'être également précis. Deuxième étape Au fur et à mesure de vos sorties, vous allez augmenter les durées de votre course en maintenant cette fois une pause de 30 secondes par période de course de 2 minutes. La durée totale peut ainsi être augmentée de 15 à 20, 30 voire 40 minutes si vous le sentez bien. L'objectif est de réussir à atteindre en 6 à 8 semaines, une course à bonne allure sur dix kilomètres, sans pause. Pour ce faire, on préconise entre 3 et 4 sorties par semaine. Si vous n'y allez qu'une fois/semaine, vous avez plus de chance de vous blesser qu'un coureur régulier. Au niveau de la rapidité, tout dépend de chaque physique et de votre fréquence cardiaque. Troisième étape Après 8 semaines, tout dépend de ce que veut faire le sportif amateur : soit rester sur 10km sans pause et maintenir le timing, soit varier les méthodologies d'entraînement en faisant du continu ou en refaisant des systèmes d'intervalles training à des intensités beaucoup plus importantes qui peuvent monter à 90-95% de la fréquence cardiaque afin de modifier les seuils lactiques pour augmenter la capacité d'endurance. Pour le rythme, c'est au cas par cas mais le but est tout de même d'augmenter le nombre de frappes au sol de 170 à 190 à la minute. On peut s'aider de la musique pour ce faire ou s'entraîner sans, chacun fait comme bon lui semble.

Points cruciaux La tenue : La règle des trois couches durant l'hiver "1ère couche: un sous-vêtement respirant en seconde peau, optez pour un sous-vêtement technique respirant qui facilite l’évacuation de la transpiration. 2ème couche: un vêtement isolant comme une polaire, par exemple, pour évacuer la transpiration mais maintenir la chaleur proche du corps. 3ème couche: un vêtement coupe-vent du style k-way, imperméable ou coupe-vent qu'on peut ouvrir et fermer pour réguler la température quand on court si on a un peu chaud ou froid. En bas : pantalon long proche du corps comme un legging mais pas trop serré non plus parce qu'avec le froid, les vaisseaux se contractent et si le pantalon serre, cela peut aggraver la situation." L'échauffement "Quand il fait froid, il faut compter une vingtaine de minutes d'échauffement comme du stepping, talons-fesses, etc. Vous pouvez vous échauffer avant de partir pour être bien chaud ou alors sur une distance d'une dizaine de mètres sur votre parcours. L'important est de faire du stretching dynamique et surtout pas d'étirements statiques." L'hydratation "Il est important de boire avant l'effort quand on court sous un temps froid dont les températures se situent sous les 18 degrés. S'il fait chaud et donc plus de 18 degrés, il faut boire pendant l'effort et prévoir une ceinture à gourde ou un Camelbak (sac hydratation) avec soi afin de bien s'hydrater." La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.