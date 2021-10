Vous souffrez de douleurs vives au niveau du visage ? Il s’agit peut-être de névralgies faciales !

Vous ressentez des douleurs vives au niveau des yeux, des oreilles, du nez ou des dents, mais vous ne trouvez jamais la cause exacte de ces maux ? Peut-être que vous souffrez de "névralgies faciales." Il s’agit d’un conflit entre le nerf de la sensibilité de la face, appelé nerf "trijumeau" et une artère. Cette affection douloureuse peut avoir plusieurs origines. Le point dans "La Grande Forme" avec le Dr Rutgers, Neurologue et chef du service de neurologie aux Cliniques de l’Europe à Bruxelles.

Le "trijumeau" est un nerf présent de chaque côté du crâne. Il va assurer ce qu’on appelle "l’innervation sensitive" du visage et donc de la face, des dents et des os au niveau du visage. La douleur vient généralement d’un conflit ou d’un contact entre le nerf trijumeau au sein du crâne, et une petite structure vasculaire. Le plus souvent, une petite artère vient titiller et comprimer le nerf, et déclencher la douleur. Bien que certains jeunes en souffrent, cette maladie concerne généralement les personnes de 50 ans ou plus et est liée à une certaine forme d’usure, formée par le temps et les années qui passent. Les femmes semblent par ailleurs légèrement plus sujettes à ce type de douleur.

Les douleurs sont sévères, voire insupportables et elles se localisent d’un seul côté - sauf exception - du visage. Chez certains, la douleur se présente dans la partie basse du visage : les dents, la mâchoire, etc.… Pour d’autres, elle se manifeste plutôt au niveau du front, de l’œil, derrière l’œil, ou vers le nez. Difficile donc de savoir quel médecin consulter : stomatologue, dentiste, ORL ? Souvent, la description du patient est atypique et les douleurs sont de type névralgiques et donc, neurologiques. Le neurologue est ainsi le plus qualifié pour détecter ce type de maladie. Il va procéder à une "résonance magnétique" du cerveau pour exclure les anomalies neurologiques, autres que ce conflit.