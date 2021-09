Vous souffrez d’insomnies ? Voici quelques conseils pour aller mieux !

"Il y a une marge de température qui est agréable et qui va favoriser le sommeil" explique le Dr Mairesse. Evidemment, ça va dépendre de la température ambiante dans la chambre et de ce que vous mettez comme pyjama. Mais globalement, il vaut mieux rester entre les 18 et 21 degrés et évitez de descendre en dessous de 16 et monter au-dessus de 24 degrés.