Vous ressentez de fortes douleurs thoraciques ? Cela pourrait être le symptôme d'une crise d'angor !

L'angor, plus communément appelée l'angine de poitrine, est caractérisée par des douleurs thoraciques qui apparaissent parce que le coeur est en souffrance. Éléments d'information avec le Professeur Christophe Beauloye, chef du service de cardiologie aux Cliniques universitaires St-Luc, qui est intervenu dans "La Grande Forme".

L’angor est un symptôme, et non pas une maladie en tant que telle. L'angine de poitrine - comme on l'appelle également - est caractérisée par des douleurs qui apparaissent lorsque le cœur est mal oxygéné du fait du rétrécissement d'une artère coronaire (qui amène le sang oxygéné au cœur). Le patient ressent alors une douleur oppressive dans la poitrine, qui sert et qui peut irradier dans le bras ou dans la mâchoire, d’où le nom angine de poitrine car ça peut faire mal au niveau de la gorge.

Dans la plupart des cas, c'est lié à une maladie de rétrécissements des artères du cœur. Résultat : par moment, le cœur n'a pas suffisamment d'oxygène, de glucose et il est donc en souffrance. Cette souffrance est donc due à qu'on appelle l'ischémie (ndlr. L'arrêt ou l'insuffisance de la circulation sanguine dans une partie du corps ou un organe).

Dans certains cas, on peut associer le symptôme à un infarctus "car le rétrécissement est lié à des dépôts de cholestérol dans les artères et dans certains cas, les dépôts peuvent se blesser. Un caillot va alors brutalement obstruer cette artère du cœur et entraîner une souffrance ; le patient ressent une grosse crise d'angine et c'est parfois le reflet d'un infarctus" explique le Pr. Beauloye.