Vous rencontrez des soucis pour avoir un enfant ? La PMA peut être une solution !

Et n'oublions pas qu'un couple c'est 50-50 ; en infertilité, il y a une stricte égalité dans la responsabilité vis-à-vis de celle-ci. Donc quand le gynécologue prend en charge cette infertilité, cela signifie autant la femme que l'homme - pour analyser son sperme. Par ailleurs, l'infertilité ne doit pas être la cause principale du recours . Une femme seule qui souhaite devenir maman peut tout à fait tenter la PMA sans pour autant être infertile."

De nos jours, nous avons tendance à vouloir tout, tout de suite. Cependant, avant de penser que vous avez un souci d'infertilité, il faut laisser le temps au temps comme le précise notre experte: "Il faut bien comprendre que la prise en charge de l'infertilité concerne l'infertilité en tant que telle. Ce qui signifie l'absence de grossesse attendue après un an de rapports sexuels réguliers. Si un couple qui n'a aucun problème ; des cycles réguliers et pas d'antécédents notables, je ferai une anamnèse pour étudier leur cas mais je leur conseillerai de revenir un an plus tard...

Lorsqu'un couple a des difficultés à procréer, il peut se tourner vers la PMA afin de mettre toutes les chances de son côté. Plusieurs techniques médicales existent pour aider à la procréation comme le précise d'emblé le Professeur Delvigne : "La PMA, c'est toute assistance donnée à une femme/à un couple pour procréer et elle peut être de diverses formes : une adaptation du mode de vie, une aide à l'ovulation ou encore des techniques plus compliquées, comme l'insémination intra-utérine ou la fécondation in vitro."

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : la PMA (procréation médicalement assistée). Chronique sport : le tir aux clays.

Traitement

Avant tout autre traitement, adapté au cas par cas, la première aide qui va être proposée à un couple est l'insémination artificielle comme nous l'explique le professeur Delvigne : "Quand le sperme est bon et la trompe perméable, l'équipe en charge de ce couple s'arrangera pour que l'ovulation ait lieu, avec ou sans assistance. Cela consiste à introduire du sperme préparé dans l'utérus de la patiente, c'est donc peu invasif et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est clairement une méthode qu'on proposera en première ligne si possible.

Si l'insémination artificielle ne fonctionne pas, nous devrons passer par une technique plus invasive comme la fécondation in vitro...

On aura recours à cette technique entre 4 à 6 fois pour que cela fonctionne. Si on se rend compte que ça ne prend pas alors nous devrons passer par une technique plus invasive qu'est la fécondation in vitro (ndlr. consiste à reproduire au laboratoire ce qui se passe naturellement dans les trompes : la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule.)"

Infos pratiques :

La fécondation in vitro et l'insémination artificielles sont remboursées par la sécurité sociale.

En ce moment, avec la Covid-19, sachez que si vous vous faites vacciner - comme recommandé - vous ne pouvez pas procréer avant deux mois après la première injection.

Tous les centres de PMA sont tenus de travailler avec des psychologues ou psychiatres et les couples y sont référés soit à leur demande, soit à la demande du médecin s'il sent que ça nécessite une prise en charge ou l'avis d'un psy.

