Vous n'aimez pas le sport ? Marcher !

La marche à pied, c’est le sport le plus préhistorique. Roland Claes, le chroniqueur sportif de "La Grande Forme" nous dit tout sur le sujet.

Vous vous en doutez, on ne marche pas n’importe comment :

La première chose, c’est l’équipement. On enfile de bonnes chaussures et de préférence pas des baskets pour courir. Les semelles de la chaussure de course sont inclinées vers l’avant ce qui va créer une tension sur la colonne vertébrale et la nuque mauvaise pendant la marche. L’idéal, des chaussures adaptées à la morphologie de votre pied.

Il faut commencer en douceur. Il est important de laisser les muscles s’échauffer. Le cœur doit s’adapter au rythme de la marche qui est lent. Et surtout ne pas s’essouffler. Roland nous conseille de marcher calmement au moins 10 minutes.

La technique : les épaules relâchées, bien bouger les bras car ils donnent la cadence.

La régularité : l’idéal 10 minutes, 3 fois par jour.