Vous avez mauvaise haleine ? Vos amygdales sont peut-être responsables de cette odeur désagréable !

L'amygdalectomie ou l'ablation des amygdales est une intervention relativement fréquente chez les enfants. Les adultes peuvent également être concernés. Mais à partir de quel moment faut-il agir ? Quelles sont les différentes maladies qui peuvent toucher nos amygdales ? Éléments d'information avec le Dr Levie, Chef de département Tête et Cou et chef de service ORL au Chirec - site Delta.

Les amygdales sont des petites noisettes que l’on a dans la bouche, de chaque côté, et qui sont idéalement petites et cachées sous la muqueuse du pharynx.

Ces amygdales sont constituées de tissus fibreux, de vaisseaux et des follicules lymphoïdes qui contiennent des cellules immunitaires. Bien que les amygdales représentent une certaine barrière immunitaire, le nombre de cellules immunitaires n'augmente pas pour autant avec la taille de l'amygdale, au contraire ; de grosses amygdales sont souvent moins efficientes que des petites, souligne notre spécialiste.

Le Dr Levie tient à rassurer : "Des tissus immunitaires, vous avez partout dans la bouche, les amygdales et les végétations ne contribuent qu'à une petite partie de l'immunité donc si on les enlève, on ne supprime pas l'immunité de première ligne pour autant."

Plusieurs courants pour l'amygdalectomie

"Il fut un temps, on enlevait les amygdales à tout le monde car les gens considéraient que c'était à risque, gênant mais également à cause d'une maladie appelée "le rhumatisme articulaire aigu" - une infection du au streptocoque qui faisait des anticorps contre les valves cardiaques - donc on préférait les enlever systématiquement. À partir des années 70, on a considéré qu'il fallait les garder et on ne les enlevait plus. Ensuite, avec le recul, dans les années 80-90, on s'est rendu compte que durant la période où on les enlevait systématiquement, on avait moins de soucis. Résultat : on a appris la leçon entre ces deux périodes et on ne les enlève plus systématiquement mais lorsqu'il y a une indication, on n'hésite plus à le faire" explique notre expert.