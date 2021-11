Vous avez le pénis déformé ? Vous souffrez peut-être de la maladie de "Lapeyronie" !

Caractérisée par une déformation du pénis, la maladie de Lapeyronie est généralement associée à des douleurs et une gêne lors de l’érection. Ce trouble est bénin mais peut être pris en charge par différents traitements. Le point dans l’émission "La Grande Forme" avec le Dr Naudin, Urologue, Chef de service à l’hôpital Ambroise paré à Mons et maître de stage en urologie et instructeur en chirurgie robotique.

Dans la maladie de Lapeyronie, les corps caverneux resteraient élastiques à certains endroits, et à d’autres, pas. Du coup, lors d’une érection , certaines zones se développeraient plus que d’autres, ce qui entraînerait la courbure. Lors de la palpation, on peut également sentir des nodules qui sont douloureux, souvent sur la face antérieure du pénis.

La maladie de Lapeyronie est une courbure du pénis, souvent associée de douleurs. Elle touche à peu près 10% des hommes, à partir de la cinquantaine. Il semblerait qu’on ne naisse pas avec ce trouble. Il existe plusieurs théories sur sa provenance. Selon le Dr Naudin, elle pourrait venir de microtraumatismes répétés, sur l’albuginée ; c’est-à-dire, la paroi des corps caverneux (les deux réservoirs qui se remplissent de sang lors de l’érection). Si cette paroi devient fibreuse , elle n’est plus élastique et entraîne des déformations.

Caractérisée par une déformation du pénis, la maladie de la Lapeyronie est généralement associée à des douleurs et une gêne lors de l’érection. Ce trouble est bénin mais peut être pris en charge par différents traitements. Le point dans l'émission "La Grande Forme" avec le Dr Naudin, Urologue, Chef de service à l'hôpital Ambroise paré à Mons et maître de stage en urologie et instructeur en chirurgie robotique.

Vous avec la verge tordue ? Vous souffrez peut-être de la maladie de la "Lapeyronie !" - La Grande... Caractérisée par une déformation du pénis, la maladie de la Lapeyronie est généralement associée à des douleurs et une gêne lors de l’érection. Ce trouble est bénin mais peut être pris en charge par différents traitements. Le point dans l'émission "La Grande Forme" avec le Dr Naudin, Urologue, Chef de service à l'hôpital Ambroise paré à Mons et maître de stage en urologie et instructeur en chirurgie robotique.

En général, il faut patienter avec divers traitements possibles pour essayer de calmer la douleur. Après un an, le temps que la maladie se stabilise, le patient refait un état des lieux. Si la courbure est gênante durant les rapports, il faut faire une intervention chirurgicale. Il existe plusieurs moyens pour soulager la douleur:

Les traitements oraux

Il existe de nombreux traitements oraux. Mais il n’y a, à ce jour, pas réellement d’efficacité nette. Les résultats sont assez aléatoires dans les traitements.

Les traitements par injections

Ces traitements peuvent être un peu plus douloureux. Les études montrent cependant plus de résultats sur la douleur grâce aux injections, mais moins sur la courbure.

La chirurgie

Quand les cas sont plus graves, le patient peut envisager la chirurgie. Dans ce cas, le chirurgien procède à une "plicature des corps caverneux." Si la verge est pliée vers la droite à cause de la plaque, le médecin va la plier vers la gauche, en faisant une intervention de plicature. Mais attention, quand on plie la verge dans l’autre sens, la longueur risque d’être diminuée. Cette opération est réservée aux patients qui n’ont plus de possibilités d’avoir des rapports et sont vraiment gênés.

Les prothèses péniennes

Une autre option, lorsqu’il y a des problèmes d’érections, est l’installation de prothèses péniennes. Cette technique est envisageable lorsque la courbure est accompagnée d’un problème d’érection sévère. Les deux réservoirs des corps caverneux sont remplis par des prothèses, gonflables à l’aide d’une petite pompe qui est placée dans le scrotum. Pour provoquer l’érection, le patient va pomper et envoyer un liquide via le réservoir. Ce qui entraîne une érection et permet de remettre la verge droite.

La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.