Votre enfant souffre-t-il d'eczéma, la maladie de peau la plus fréquente ?

C'est la maladie de peau la plus fréquente, elle se manifeste par des démangeaisons, des boutons ou encore la peau qui pèle. L'eczéma, aussi appelée dermatite atopique, touche un enfant sur cinq. Symptômes, diagnostic et traitement : petit tour d'horizon avec Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. L'eczéma est la plus fréquente des maladies de peau. Elle provoque des démangeaisons, des rougeurs ou encore un gonflement cutané. 20% des enfants sont touchés par ce qu'on appelle dans le jargon médical "la dermatite atopique". Il s'agit d'une infection extrêmement fréquente faisant partie des eczémas et presque uniquement d'origine génétique. Il existe trois symptômes cardinaux comme le souligne notre dermatologue : "Premièrement, des antécédents d'atopie dans la famille. Deuxièmement, des démangeaisons ; ça chatouille énormément... Et troisièmement, des lésions à des endroits bien caractéristiques ; essentiellement au début de la vie sur le visage, les joues et le cuir chevelu et puis progressivement, cette infection se déplace et s'oriente vers le creux des genoux et des coudes."

Diagnostic Cet eczéma est très facile à remarquer et se présente toujours de façon symétrique : "Si on a un coude atteint par une lésion, l'autre est forcément atteint également, même chose avec le creux du genou par exemple. Cependant, ce n'est pas de l'allergie comme le pensent beaucoup de gens ! Et c'est très important à souligner car beaucoup confondent atopique et allergique !" précise le Docteur Tennstedt. Il faut savoir également qu'il y a des facteurs favorisants l'infection et d'autres qui vont la faire diminuer : "Pour une fois, un dermato va vous dire que le soleil est excellent ! Il va aider à combattre la dermatite atopique ! Par contre, le froid est mauvais. Les irritants comme les savons ou encore les détergents sont également nocifs. Au niveau de la matière des vêtements, le coton est excellent alors que la laine est néfaste et aggrave l'eczéma." Enfin, la maladie n'est pas permanente mais chronique. On ne guérit pas d'une dermatite mais elle se guérit d'elle-même et revient de façon aléatoire. Cependant, si on la diagnostique et qu'on la traite avant la puberté, 90% des cas vont disparaitre complètement.

Votre enfant souffre-t-il d'eczéma, la maladie de peau la plus fréquente ? - © Onfokus - Getty Images/iStockphoto

Si l'eczéma se présente régulièrement, la première chose à faire est de traiter ça localement "via des crème émollientes, c'est indispensable car les enfants atteints ont une peau très sèche et donc ça les gratte énormément. Le pharmacien pourra vous conseiller quant à ces crèmes. Dans un second temps, vous pouvez appliquer des crèmes à la cortisone pour lesquelles il ne faut pas forcément de prescription du médecin si la teneur en cortisone est faible." Chez les adultes, un eczéma aigu peut également se déclencher sans raison particulière : "Il s'agit de l'un des plus vilains mais beaucoup moins fréquent heureusement ! Pour le combattre, il existe un nouveau traitement révolutionnaire pour les plus de 18 ans et la possibilité d'injections pour un traitement remarquable !"