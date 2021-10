Votre enfant ne vous écoute pas ? Quelques trucs et astuces pour que ça change !

Dans la vie de tous les jours, il n’est pas rare qu’un enfant ne veuille pas écouter ses parents… Cette situation peut s’avérer très problématique et parfois même gênante. Inspirée d’un article paru dans le "Vif Weekend", Barbara Abramowicz , pédiatre référente dans "La Grande Forme", vous donne quelques astuces pour que vos enfants apprennent à mieux vous écouter.

Récemment, la rédaction de "La Grande Forme" a eu un coup de cœur pour un article paru récemment dans le "Vif Weekend", écrit par la journaliste Muriel Lefevre : https://weekend.levif.be/lifestyle/beaute/psycho/psycho-votre-enfant-ne-vous-ecoute-pas-voici-des-astuces/article-normal-1476197.html?cookie_check=1634122206. Dans cet article, on y explique que les parents peuvent influencer leurs enfants, en changeant simplement la façon de leur proposer les choses. Alicia Eaton, hypnothérapeute et praticienne de la programmation neurolinguistique (PNL) se base sur une méthode bien particulière : la technique du langage, de la persuasion et de l’influence.

Alicia Eaton s’est demandé si les techniques utilisées en marketing et par les publicitaires pour persuader les acheteurs, ne seraient pas applicables dans l’éducation des enfants. Lorsqu’ils refusent de faire certaines choses, il suffirait dès lors d’appliquer quelques trucs et astuces, aussi simples que redoutables :

Utiliser des phrases positives

Dans la vie de tous les jours, on utilise trop souvent un langage négatif : "Ne fais pas ceci !", "Ne fais pas cela !", "Tu n’as pas rangé ta chambre !" Pour convaincre un enfant, dites-lui plutôt ce que vous attendez de lui. Expliquez-lui ce que vous voulez qu’il fasse, et non ce que vous ne voulez pas ce qu’il fasse.

Créer l’illusion d’un choix

Plutôt que de lui dire : "Dépêche-toi de t’habiller !" ou "Mets tout de suite ton pantalon !", proposez-lui des choix. Lui proposer plusieurs options peut faire des merveilles dans plusieurs situations. Exemple : si votre enfant ne veut pas mettre ses chaussures, plutôt que de lui dire "Va mettre tes baskets banches maintenant !", proposez-lui trois choix : "Tu préfères mettre tes baskets blanches, bleues ou tu veux ranger ta chambre ?" En lui proposant une troisième chose qu’il va détester faire, vous serez sûr qu’il choisira une des deux premières propositions, et qu’il ira mettre ses chaussures.

Considérer la tache que vous voulez faire faire à votre enfant comme un fait accompli

Donnez l’illusion à votre enfant que la tâche est faite, en lui parlant comme s’il était évident que votre enfant fasse ce que vous demandez. Exemple : commencez vos phrases par "Quand tu feras ceci", "Quand tu auras fait cela". L’idéal est d’ajouter deux présuppositions dans la phrase. Exemple : "Quand tu auras fini tes devoirs, tu verras comme il sera facile d’apprendre les règles d’orthographe."